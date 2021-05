Formula E Monaco: Da Costa fa superpole, disastro Mercedes con De Vries

E-PRIX MONACO

Il portoghese conquista la seconda pole position della stagione, il leader della classifica mondiale partirà invece 23°

di

LUCA BUCCERI

Va ad Antonio Felix Da Costa la superpole dell'E-Prix di Monaco, settima gara del mondiale di Formula E. Il campione del mondo iridato, alla seconda pole della stagione, ha preceduto il pilota olandese Robin Frijns e il neozelandese Mitch Evans. Seconda fila anche per Jean-Eric Vergne, mentre il leader della classifica mondiale Nyck De Vries partirà dall'ultima fila al termine di una sessione di qualifiche da dimenticare. Getty Images

Antonio Felix Da Costa spezza la maledizione superpole alla settima gara stagionale di Formula E. Dopo sei poleman differenti, il portoghese è il primo a conquistare il bis concedendosi la prima fila a Montecarlo davanti al collega Frijns. Qualche sbavatura per l'olandese, uscito per ultimo in sessione, che non gli permette per soli 12 millesimi di acciuffare una superpole che sarebbe stata di vitale importanza per attaccare i piani alti della classifica generale e che oggi ha faticato, e non poco, sul circuito cittadino del Principato.

Dietro a Da Costa e all'olandese, che dalle prime curve si daranno battaglia, spunta Mitch Evans che partirà dalla seconda fila in compagnia di un'altra DS Techeetah, quella di Vergne. Quinto tempo per Max Guenther, mentre la sessione di superpole è stata buttata alle ortiche da Rowland. Il britannico, che partirà sesto nonostante un tempo che gli avrebbe concesso la quinta casella in griglia, è stato penalizzato dalla commissione di gara per essere uscito dalla pit lane col semaforo rosso.

Settima posizione in griglia per Cassidy, che chiude la quarta fila in compagnia della Porche di Wehrlain che a Monaco è a caccia del primo successo della casa tedesca in Formula E. Quinta fila per Lynn e Nato davanti a Rast e Sims, mentre lo svizzero Buemi è stato protagonista di una doppia sessione di qualifica. Rimasto indietro nel quarto gruppo uscito in pista a Montecarlo, il pilota del team Nissan aveva visto sventolare la bandiera rossa a pochi secondi dalla conclusione del turno a causa del testacoda di Sergio Sette Camara (che partirà dall'ultima fila). La direzione di gara, dopo qualche minuto di attesa, ha dato a Buemi la possibilità di un giro veloce che però lo svizzero non ha sfruttato al meglio portandosi al 13° posto.

Piangono i piani alti della classifica mondiale. Vandoorne partirà dall'ottava fila al fianco di Bird, ancor peggio il leader della generale De Vries, protagonista di una sessione drammatica per la sua Mercedes che partirà 23esima e dall'ultima fila insieme all'incidentato Sette Camara.

