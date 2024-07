Formula E, Wehrlein: "Giornata incredibile, ma focus su domenica"

E-PRIX LONDRA

Evans rende merito al rivale: "Oggi Pascal e Porsche sono stati i più forti, noi invece..."

C'è grande gioia nelle parole di Pascal Wehrlein, che con la vittoria nel primo E-Prix di Londra si è preso la vetta del Mondiale di Formula E quando manca solo il secondo appuntamento sul tracciato britannico alla conclusione della stagione: "È stata una grande giornata - le parole del tedesco della Porsche -. In gara ho trovato grande fiducia, la strategia è stata perfetta. Me l’hanno resa più difficile alla fine (con la Safety Car e il Full Course Yellow, ndr), ma è stata una giornata perfetta. Ora però possiamo essere felici solo per un paio di minuti, dobbiamo concentrarci al massimo su domani".

C'è invece amarezza in quelle di Mitch Evans, che partiva dalla pole, ma ha chiuso al 2° posto con la sua Jaguar vedendo sfumare l'occasione di salire lui in testa alla classifica: "Ho dato il massimo, ma oggi Porsche e Wehrlein sono stati più forti - ha detto il neozelandese -. Avevamo il passo per vincerla, ma non l’abbiamo sfruttato al massimo".