Formula E, la GENBETA stabilisce il record di velocità indoor: 218 km/h

Il formato della gara è stato il " Duels ", lo stesso utilizzato nelle qualifiche delle gare di Formula E, per scoprire chi sarebbe riuscito a raggiungere la velocità più elevata al chiuso utilizzando la stessa auto GENBETA. Nessuno dei piloti era mai salito al volante della vettura, ma entrambi sono riusciti a battere il precedente record di 165,2 km/h del 2021 in tutti e tre i loro giri di prova prima dei tentativi ufficiali. Il titolo Guinnes World Record è stato conquistato dal pilota Jake Hughes della NEOM McLaren. Nel suo tentativo ufficiale, il britannico ha raggiunto una velocità massima di 218,71 km/h. Lucas Di Grassi invece, che nel terzo giro di prova aveva toccato i 218,18 km/h, nel tentativo ufficiale non è riuscito ad andare oltre i 217,65 km/h.

Il prototipo

La GENBETA guidata dai due piloti presentava una serie di modifiche per sbloccare le ulteriori potenzialità della monoposto GEN3. Sulla monoposto, introdotta questa stagione in Formula E, è stata aumentata la batteria da 350 kW a 400 kW grazie all'attivazione del kit di propulsione anteriore in trazione. Novità per quanto riguarda anche le gomme: nuova mescola degli pneumatici iON Race, più morbida, che consente un riscaldamento più rapido e una migliore aderenza. Per quanto riguarda l’aerodinamica, fondamentale per aumentare la velocità sul rettilineo, ecco arrivare i nuovi endplate dell'ala anteriore stampati in 3D, i winglet sulle ruote e un deflettore con soluzioni termoplastiche circolari e più sostenibili sviluppate da SABIC.