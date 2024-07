Formula E: le qualifiche dell'ultimo E-Prix di Londra a Cassidy, Wehrlein-Evans dalla seconda fila

e-prix londra

Jaguar tallona il leader della generale Wehrlein e punta con Cassidy ed Evans al colpaccio in terra inglese

© Getty Images Sarà Nick Cassidy a partire in pole position nel secondo E-Prix di Londra (diretta dalle 18 sul canale 20 e su Sportmediaset.it), ultimo appuntamento del Mondiale di Formula E 2024 che assegnerà il titolo. Il pilota neozelandese del team Jaguar ha la meglio sulla Maserati di Maximilian Gunther nella sfida finale delle qualifiche riuscendo a conquistare i tre punti che gli permettono di accorciare a -4 dal leader della generale Pascal Wehrlein. Il tedesco del team Porsche, però, sarà in seconda fila dalla quarta casella in griglia al fianco dell'altro contendente al Mondiale Mitch Evans, in una corsa a tre per il titolo iridato che si prospetta infuocata già dallo spegnimento del semaforo al via.

Sarà un finale thrilling quello della stagione 2024 di Formula E, col titolo che potrebbe decidersi all'ultima curva dell'E-Prix di Londra. Cassidy, Evans e Wehrlein, infatti, sono tutti lì a contendersi il primo posto, con il neozelandese che parte avvantaggiato per la pole conquistata ai danni di Gunther. Il tedesco non starà di certo a guardare e con la sua Maserati proverà a rovinare i piani ai tre, ma sarà di certo battaglia serrata.

Tutto potrebbe decidersi alle prime curve, perché gli spazi di manovra potrebbero tirare fuori dalla lotta qualcuno (come successo già in gara-1), ma anche prolungarsi per tutto l'E-Prix per uno spettacolo al cardiopalma. Insomma, un ultimo appuntamento elettrizzante, in tutti i sensi.

Come detto, a partire avvantaggiato è Cassidy, in pole davanti a Gunther, con l'altra Jaguar di Mitch Evans che apre la seconda fila davanti al leader dell'iridata Wehrlein. Dietro di loro si piazzano Frijns e Vergne, seguiti in top 10 anche da Vandoorne, Bird, Rowland e Da Costa.

Saranno chiamati a rimontare, invece, grandi firme del campionato delle monoposto elettriche come Di Grassi, che partirà14°, Buemi (16°) e il campione del mondo uscente Jake Dennis che prenderà il via dal penultimo posto in griglia davanti a Nyck De Vries.