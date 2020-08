Formula E, E-Prix Berlino gara-1: magnifico Da Costa, Massa si ritira

FORMULA E

LUCA BUCCERI

Antonio Felix Da Costa vince e convince in gara-1 a Berlino, condotta da leader dall'inizio alla fine. Il portoghese, dopo il primo posto ottenuto a Marrakech prima dello stop a causa del coronavirus, fa bis e approfitta dello scivolone di Evans per allungare in classifica. Sul podio anche la Porsche con André Lotterer e la Virgin di Sam Bird. Guai per Felipe Massa, costretto al ritiro dopo un fuori pista che lo ha visto finire contro le barriere. E-Prix Berlino: in gara-1 è super Da Costa FIA

Antonio Da Costa è sempre più "Felix" in tutti i sensi e col ritorno della Formula E, dopo 158 giorni di assenza causa coronavirus, torna sul gradino più alto del podio. Il portoghese conduce magnificamente gara-1 a Berlino e allunga sugli inseguitori in classifica generale. L'E-Prix al Tempelhof, viziato dal doppio ingresso della Safety Car per i guai di Frijns e Felipe Massa, regala emozioni anche alle spalle del pilota della DS Techeetah che per buona parte della gara aveva lottato con il suo compagno di scuderia Jean-Eric Vergne, poi costretto al ritiro.

Secondo posto per André Lotterer, seguito da Sam Bird beffato alle ultime curve dal belga. Un sorpasso mozzafiato quello del pilota Porsche che conquista punti fondamentali per la rincorsa al titolo. Si tira fuori, virtualmente, Mitch Evans che chiude 15° al termine di una gara da rivedere.

Guai invece per l'ex Ferrari Felipe Massa che nel tentativo di rincorsa per raggiungere i primi è finito lungo in curva andando a colpire le barriere. Secondo ritiro stagionale per il pilota brasiliano che avrà l'occasione di rifarsi già a partire da domani in gara-2.

Le emozioni della Formula E proseguono su Sportmediaset.it: domani dalle 14 alle 15.30 qualifiche su Sportmediaset.it, dalle 18.45 la gara sul Canale 20 e in streaming su sito e app di Sportmediaset.it.