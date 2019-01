Formula E, Bird trionfa a Santiago del Cile

26/01/2019 di LORENZO CANDOTTI

Nel caldo infernale di Santiago del Cile a tagliare per primo il traguardo è l’inglese della Virgin, motorizzata Audi, Sam Bird, che si aggiudica così il terzo appuntamento del mondiale di Formula E. Gara ricca di colpi di scena. Il primo sulla griglia di partenza. Pole position conquistata da Di Grassi, ma al via a scattare dalla prima casella è lo svizzero Sebastien Buemi. Il pilota brasiliano dell’Audi, infatti, è stato penalizzato dopo la qualifica per non aver rispettato la procedura prevista nel giro di rientro e quindi da primo si è ritrovato ultimo.



Nessun contatto alla prima curva, con Buemi, Wehrlein e Bird che mantengono le posizioni. Poco dopo però Bird attacca e sorpassa il tedesco. Tanti contatti, ancora una volta gara sfortuna per Massa costretto al ritiro dopo uno scontro. Ma il brasiliano non è stato l’unico big a ritirarsi. Il colpo di scena arriva quando manca circa una quindicina di minuti. Bird sfrutta bene la seconda ripartenza, si avvicina a Buemi mettendogli pressione e lo svizzero stampa la sua Nissan sul muro. Ritirati anche Vergne e Da Costa.



Nei minuti finali Wehrlein fa di tutto per provare a vincere ma Bird è bravo prima a resistere e poi a gestire l’ultimo giro. Successo importantissimo in chiave campionato per l’inglese che balza al secondo posto in classifica, a meno uno dal leader D’Ambrosio. Buon secondo posto per Wehrlein. L’ultimo colpo di scena della giornata dopo il traguardo con Sims che chiude terzo ma viene penalizzato al settimo posto per il contatto con Mortara, a salire sul podio è Abt.