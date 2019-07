Formula E a New York, la sfida Vergne-Di Grassi su Mediaset

12/07/2019

Un'incognita in più nel duello Vergne-Di Grassi che deciderà il titolo di campione della quinta stagione di Formula E: il circuito di Brooklyn, a New York, è stato leggermene rivisto e ha una configurazione leggermente rivista. Infatti la curva 6 è diventata la curva 1, ora partenza e arrivo sono situati nello stesso punto e combaciano. Quello che invece non cambierà è lo stress all'impianto frenante, la combinazione tra la presenza di rettilinei tra i più lunghi della stagione e le 14 curve, alcune molto violente, metterà a dura prova vetture e piloti sul tracciato di 2,373 km.