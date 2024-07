Formula E, a Londra lo show degli ultimi E-Prix della stagione

© Getty Images

Sabato 20 e domenica 21 luglio, dalle ore 18.00, in diretta - in esclusiva, in chiaro - sul Canale 20, e in streaming su SportMediaset.it, gli ultimi due round di «Formula E». Le due tappe finali del mondiale saranno in Inghilterra con gli E-Prix di Londra. La telecronaca della competizione è affidata a Massimiliano Cocchi e Luca Filippi. In studio, pre-gara con Ronny Mengo e Luca Filippi. In streaming spazio a SportMediaset.it, che trasmette live l’intero programma, dalle prove libere alle qualifiche, fino alla gara.