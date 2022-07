Loeb e Sainz a caccia della coppia nordica del Team Rosberg sugli sterrati della Sardegna

EXTREME E

La serie riservata ai SUV elettrici approda in Italia per un doppio appuntamento...caldissimo sugli sterrati della Sardegna.

Doppio appuntamento tricolore per i protagonisti del campionato Extreme E: scattato alla fine dello scorso inverno con il Desert X-Prix di Neom, in Arabia Saudita, le dieci squadre ed i venti piloti che danno vita alla serie si sfideranno sugli sterrati della Sardegna nella doubleheader dell'Island X-Prix.(novità assoluta per il campionato stesso). Il secondo round del campionato è in programma nelle giornate infrasettimanali di mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, il terzo invece coprirà il weekend di sabato 9 e domenica 10. © Charly Lopez

Dalle alte temperature del deserto saudita a quelle altrettanto elevate di questo torrido avvio d'estate sul territorio della nostra Penisola. I favori del pronostico vanno - di default - al team che ha messo a segno la vittoria a Neom e che giocoforza occupa il vertice della classifica generale: stiamo parlando dell'equipaggio svedese formato da Mikaela Ahlin-Kottulinsky e Johan Kristofferson, al volante dell'Odissey21 RXR (Rosberg X Racing).

Dall'alto dei loro trenta punti, il duo scandinavo precede la coppia latina (meglio: ispanica) formata da Laia Sanz e da Carlos Sainz, con il SUV elettrico schierato dal team del due volte campione del mondo Carlos che proverà ad emulare l'exploit vincente del figlio Carlos Jr. con la Ferrari a Silverstone. Sainz Sr. e la sua quasi omonima collega hanno messo insieme nell'esordio stagionale i diciotto punti della seconda piazza e precedono di tre lunghezze un'altra coppia "stellata": quella formata da un altro campione del mondo rallies del recente passato (Sebastien Loeb) e dalla spagnola Cristina Gutierrez, sul terzo gradino del podio a Neom con l'Odissey di Team X44, schierato da Lewis Hamilton.

© FormulaE

Dopo il doppio appuntamento isolano ed italiano, i protagonisti della Extreme E si prenderanno una pausa che terminerà solo con il Copper X-Prix di Antofagasta (in Cile) del weekend 24-25 settembre, seguito a due mesi di distanza dal gran finale ancora in Sudamerica: l'Energy X-Prix di Punta del Este in Uruguay (26-27 novembre).