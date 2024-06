Extreme E torna in Scozia con l'Hydro X Prix

© Ufficio Stampa

I bolidi dell'Extreme E faranno il loro ritorno in Scozia. Gli organizzatori del campionato riservato ai Suv elettrici, infatti, hanno annunciato che i round 3 e 4 della stagione 2024 si disputeranno ancora nella zona di Dumfries e Galloway, area che aveva fatto il suo debutto lo scorso anno. L'Hydro X Prix si correrà sempre nella ex miniera di carbone Glenmuckloch, destinata a diventare un impianto idroelettrico con pompaggio e un parco eolico, con le due gare previste per il 13 e 14 luglio.