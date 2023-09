Extreme E, doppio appuntamento in Sardegna: diretta esclusiva su 20 e Sportmediaset.it

EXTREME-E

A due tappe dalla fine della stagione comanda il Sainz XE Team, con quattro punti in più sul Rosberg X Racing

© ufficio-stampa Sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle ore 15.00, in diretta e in esclusiva sul canale “20”, sfrecciano il 7° e 8° round dell'Extreme E, il Campionato del Mondo di rally estremo su SUV elettrici. I bolidi gareggiano all'interno di un nuovo e impegnativo tracciato nell'area addestrativa del Poligono militare di Capo Teulada, nel Sulcis Iglesiente, per l'Island X-Prix. Le telecronache dei due X-Prix sono affidate al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri e alla pilota Vicky Piria. Entrambe le gare sono anche in diretta streaming su SportMediaset.it.

La Sardegna è l’unica gara a essere comparsa in tutte le tre stagioni dell’“Extreme E”, nata nel 2021. La logistica del territorio l’ha fatta apprezzare, non solo dagli organizzatori, ma anche dai dieci team che prendono parte alle sfide.

Il Sulcis-Iglesiente, e la Sardegna intera, si prestano anche alla doppia funzione dell’“Extreme E”, quella che tende la mano alla salvaguardia ambientale: «Visto quello che sta accadendo in tutta Europa, con questo calore estremo e i disastri meteorologici che stanno colpendo l’Italia, ma anche i Paesi limitrofi, la storia del clima e delle sue trasformazioni diventa sempre più importante. E noi dobbiamo raccontarla», ha dichiarato Alejandro Agag, fondatore e Ceo dell’“Extreme E”.

Per quanto riguarda il mondiale, a una sola tappa prima della fine (in Cile, il 2-3 dicembre) la classifica è cortissima: Sainz Xe Team è in testa con 109 punti, quattro in più dei campioni 2021 del Rosberg X Racing, che hanno un vantaggio di dieci lunghezze su Veloce, terzo grazie ai due successi messi a referto in stagione.