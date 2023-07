Extreme-E, Island X Prix: Rosberg Racing e Andretti vincono le manche di qualifica  

Extreme-E

L'area del poligono di Teulada ospita la prova in Sardegna e regala subito gare spettacolari: Kristoffersson e Ahlin-Kottulinsky vincono l'heat 1, Hansen e Munnings dominano l'heat 2

© Getty Images L'Extreme E si sposta in Sardegna per l'Island X Prix, volto a promuovere e sensibilizzare la riforestazione dopo gli incendi boschivi nell'area del poligono di Teulada, e le Q1 regalano subito spettacolo. La prima manche viene vinta da Rosberg Racing, che precede l'Abt Cupra (con Loeb) e il team Carl Cox, mentre l'heat 2 va ad Hansen e Munnings per il team Andretti. Nel pomeriggio le seconde qualifiche e le finali di questo X Prix italiano.

Dopo la sabbiosa Arabia Saudita e la fangosa Scozia, questa volta l'Extreme E si sposta in Italia e in Sardegna, nell'area del poligono di Teulada. L'Island X Prix ha lo scopo di sensibilizzare sulla riforestazione, dopo i massicci incendi boschivi degli anni scorsi, e in secondo luogo sulla progressiva sparizione della Posidonia oceanica, un ecosistema marittimo conosciuto come la "foresta pluviale degli oceani", utile per assorbire l'anidride carbonica e purificare l'ambiente. L'appuntamento italiano dell'Extreme E scatta nella mattinata col primo round delle qualifiche, che regala subito spettacolo su un layout tortuoso e ricco di possibili traiettorie alternative. La prima heat vede trionfare nettamente il team di Nico Rosberg: Kristoffersen e Ahlin-Kottulinsky dominano questa manche, con la svedese a ottenere il miglior tempo in assoluto al femminile, precedendo l'Abt Cupra (Loeb/Andersson) e la vettura di Carl Cox (Scheider/Block), con JBXE e X44 a chiudere la classifica. La seconda run, invece, vede svettare l'Andretti Racing: Hansen e Munnings ottengono il miglior tempo in assoluto, precedendo Acciona Sainz (Ekstrom/Sanz) e il team Ganassi (Anderson/Sorensen). Più indietro Veloce Racing e Neom McLaren, con quest'ultime frenate da delle forature: Hansen e Taylor vedono così ridursi il loro vantaggio nella classifica del campionato a soli 7 punti. Le serie mattutine definiscono la composizione delle Q2, che si disputeranno nel pomeriggio. La Heat 1 verrà sfidarsi X44, Veloce Racing, Acciona Sainz, Rosberg Racing e Carl Cox, nella Heat 2 invece Abt Cupra, JBXE, Andretti, Neom McLaren e il team di Chip Ganassi. Queste serie determineranno la composizione delle finali e la nuova classifica, dopo il primo round in Sardegna.