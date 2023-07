Extreme E, Island X Prix: il team di Rosberg si prende il primo round  

EXTREME-E

In Sardegna, strepitosa rimonta di Kristoffersen e Åhlin-Kottulinsky, che vincono grazie anche alla penalità ad Anderson e Sorensen. Secondo posto per l'Acciona

© sito extreme-e Incredibile finale in Extreme E: nel primo round dell'Island X Prix in Sardegna, a trionfare sono Johan Kristoffersson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky della Rosberg X Racing. Un'incredibile rimonta se si considera il contatto che manda lo svedese fuori strada alla partenza, ma il trionfo è favorito dalla penalizzazione inflitta alla Chip Ganassi di Sorensen e Anderson, che chiude terza. Secondo posto per Matthias Ekström e Laia Sanz (Acciona).

Un inizio di Island X Prix tutt'altro che noioso: nel primo round in Sardegna dell'Extreme E, a trionfare è il team di Rosberg rappresentato dai due svedesi Johan Kristoffersson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky, protagonisti di una strepitosa rimonta. Nella finalissima, infatti, la partenza penalizza la coppia della Rosberg X Racing, che finisce contro un cespuglio e riparte accumulando quasi 10" di svantaggio. Una serie di circostanze spiana però la strada: in primis, la foratura dell'Abt Cupra di Sébastien Loeb. In secondo luogo, la prestazione di una sontuosa Åhlin-Kottulinsky, capace di superare prima l'Acciona di Laia Sanz, poi l'Andretti di Catie Munnings che, dopo un leggero contatto, si ribalta ed è fuori dai giochi. Infine, la penalizzazione di oltre 15" inflitta alla Chip Ganassi di Amanda Sorensen e RJ Anderson per un'irregolarità nello switch tra le coppie. Così, da un iniziale quinto posto a 8" dal quarto, la Rosberg X Racing si ritrova a vincere il primo round in Sardegna davanti all'Acciona di Ekström e Sanz. Una giornata che accorcia la classifica, dato che la Veloce Racing guidata da Kevin Hansen e Molly Taylor, in vetta prima del weekend, non va oltre la vittoria della Small Final e, quindi, il sesto posto di giornata. Domenica è invece in programma il secondo round.