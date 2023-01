Extreme E, il team del dj Carl Cox lancia la sfida

UFFICIALE

Diventano undici le squadre pronte per la terza stagione del campionato riservato ai Suv elettrici: "Sono qui per vincere"

© ufficio-stampa Aumenta il fascino dell'Extreme E, tanto che adesso i team partecipanti saranno undici: l'ultimo è quello fondato dal noto dj britannico Carl Cox. Il Carl Cox Motorsport Extreme E Team si è ufficialmente iscritto alla terza stagione del campionato riservato ai Suv elettrici, che ripartirà a marzo in Arabia Saudita. La squadra si aggiunge a quelle di derivazione Formula 1, come quelle capitante da Lewis Hamilton, Nico Rosberg e Jenson Button o alla stessa McLaren, ma anche a quelle made in Usa come Andretti e Ganassi. Cox è da sempre legato al mondo dei motori e supporta diversi team motociclistici che partecipano ad esempio al Tourist Trophy sull'Isola di Man, compresa quella del campionissimo Michael Dunlop.

Vedi anche Extreme-E Extreme E, svelato il calendario della terza stagione “Voglio fare la differenza: poter contribuire a un futuro ‘pulito’ correndo su una quattro ruote è un sogno che si avvera. Il mondo racing, come la musica, fanno parte della mia vita, ce l’ho nel sangue e metterò tutta la mia passione e la mia energia in questo campionato. Non ho mai corso con dei veicoli elettrici, ma ci metterò poco a comprendere questo mondo soprattutto perché sono qui per vincere”, ha detto.

Ancora da definire i nomi dei piloti. Cox ha già corso in Extreme E, partecipando la scorsa estate al doppio appuntamento in Sardegna. Evento che lo ha evidentemente convinto a creare una propria scuderia e iscriversi all'intero campionato. A dirigere il team in Extreme E sarà Alon Shulman, attualmente Ceo del gruppo e manager dello stesso Cox: "Saremo competitivi fin dal primo giorno e abbiamo già in mente diversi piani e strategie. Inoltre saremo molto attivi non solo in gar, ma anche nella lotta a favore dell’ambiente sostenendo i progetti della Extreme E e appoggiando i programmi delle località che ci ospiteranno”.