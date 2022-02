Extreme E, coppia da record per il team Abt Cupra XE: Al-Attiyah e Kleinschmidt 

DUE LEGGENDE

Il qatariota, fresco di successo alla Dakar, e la tedesca, regina nel 2001, formeranno una nuova squadra per la seconda stagione del campionato

Nasce nel segno della Dakar la squadra del team Abt Cupra XE per la seconda stagione del campionato Extreme E, riservato ai Suv elettrici ed esclusiva di Mediaset. Il quattro volte vincitore Nasser Al-Attiyah, reduce dal successo nell'ultima edizione, e la vincitrice del 2001, Jutta Kleinschmidt, formeranno una coppia davvero leggendaria per il 2022. La tedesca ha già disputato quattro gare di Extreme E in coppia con Mattias Ekstrom, contribuendo al quinto posto finale del team, mentre per Al-Attiyah si tratterà del debutto

"Sono già eccitato e credo che sarà una grande esperienza per me. L'Extreme E è una serie emozionante con l'ambizione di contribuire a un futuro migliore. Sono onorato di far parte del team adesso. Le aspettative sono alte: con l'esperienza di Abt Cupra XE e di Jutta dalla mia parte, siamo determinati a correre per vincere. Non vedo l'ora di sedermi nella macchina e divertirmi", le parole di Al-Attiyah.