Extreme E Copper X-Prix: Acciona Sainz Vs. Rosberg RXR per il titolo

Il nono e il decimo round della serie riservata ai suv Odyssey 21 si svolge in uno dei Paesi più importanti per la spinta all'elettrificazione

© Extreme E Press Office Scattato quasi nove mesi fa in Arabia Saudita, il campionato Extreme E si chiude il primo fine settimana di dicembre in un teatro d'operazioni... desertico, questa volta però in Sudamerica. L'Antofagasta Minerals Copper X-Prix si svolge infatti nello scenario del Deserto di Atacama (Cile). In testa alla classifica c'è la coppia iberico-scandinava formata da Laia Sanz e Mattias Ekstroem (Acciona Sainz XE Team) con 139 punti ma la corsa al titolo è apertissima, visto che la coppia tutta svedese del Team Rosberg RXR (Mikaela Ahlin-Kottulinsky/Johann Kristofferson) insegue a tre sole lunghezze. È stata una battaglia serrata tra queste squadre per tutto l'anno, e all'ultimo X Prix di settembre la squadra di Nico Rosberg è riuscita a colmare il divario di punti dopo un duro Round 8 per ASXE in Sardegna.

Più staccati dalle due squadre (e dai quattro piloti) di testa ma ancora matematicamente in corsa per la vittoria finale ci sono anche Veloce Racing (Molly Taylor/Kevin Hansen, 118 punti), Hummer EV Chip Ganassi Racing (Amanda Sorensen/RJ Anderson, 99) e X44 Vida Carbon Racing (Cristina Gutierrez/Fraser McConnell, 87).

Ad aggiungere pepe alla sfida per il bersaglio grosso, una griglia di partenza all'insegna delle novità. A fianco di Tanner Foust sull'Odyssey 21 di McLaren Extreme Team ci sarà la norvegese Hedda Hosås che lascia JBXE per sostituire la neozelandese Emma Gilmour che non ha ancora recuperato dall'infortunio subito nel precedente Island X-Prix in Sardegna, la tappa italiana della serie che ha preceduto il gran finale sudamericano. A prendere il posto di Hosås nel team di Jenson Button sarà la nostra Tamara Molinaro, che vanta già diverse partecipazioni in gara nel campionato. L'italo-spagnola Christine GZ farà il suo ritorno in gara con il suv elettrico del Carl Cox Motosrpsort ed avrà per partner il campioone britanico di rallycross Patrick O'Donovan. Per finire, il francese Adrien Tambay farà il suo debutto nel campionato per ABT Cupra XE, prendendo il posto del connazionale Sebastien Loeb (una delle stare di Extreme E), affiancando la svedese Klara Andersson.

L'Antofagasta Minerals Copper X Prix si svolge a Calama, una piccola città mineraria situata sul fiume Loa in una regione estremamente arida vicino al deserto di Atacama. Il Cile è uno dei maggiori produttori di rame al mondo e tre delle più grandi miniere di rame del mondo si trovano nel raggio di 50 chilometri da Calama, con molti degli abitanti delle città coinvolti nell'industria. Il rame è una parte essenziale dell'industria dei veicoli elettrici grazie alla sua elevata conduttività, durata e malleabilità. I veicoli ibridi e completamente elettrici richiedono una maggiore quantità di cavi in rame per essere alimentati.

Il tracciato di tre chilometri, ambientato nel luogo più arido del pianeta, sarà ancora una volta caratterizzato da molteplici cambi di altitudine, variazioni di pendenza, curve ad alta velocità e salti. E come l'anno scorso, si tradurrà probabilmente nel percorso di gara più veloce ed emozionante del calendario per i piloti e i team di livello mondiale di Extreme E.

"Siamo pronti per il nostro miglior finale di sempre. È stata una stagione competitiva di Extreme E fin dall'inizio, con quattro dei nostri contendenti al campionato che hanno ottenuto due vittorie ciascuno durante l'anno e molti altri team che si sono assicurati il podio. È stato fantastico vedere la griglia di partenza diventare sempre più forte mentre il campionato si avvicina alla sua quarta stagione. È giusto chiudere la stagione in Cile, un Paese che ha un ruolo chiave nella spinta verso l'elettrificazione e lo sviluppo di tecniche minerarie sostenibili per aiutare a raggiungere quel progresso ambientale". (Alejandro Agag - fondatore e CEO di Extreme E)