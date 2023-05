EXTREME E

Il norvegese prende il posto di Kovalainen e debutterà nella tappa scozzese del campionato riservato ai Suv elettrici

© Extreme E Sarà Andreas Bakkerud il nuovo pilota del team JBXE di Jenson Button nella prossima tappa dell'Extreme E. Il campione norvegese di rallycross farà coppia con la connazionale Hedda Hosås e prederà il posto di Heikki Kovalainen. Bakkerud farà il suo debutto nel campionato riservato ai Suv elettrici nel weekend, quando si disputerà l'Hydro X Prix in Scozia.

Vedi anche Extreme-E Continental CrossContact: la terza generazione di pneumatici per Extreme E Bakkerud, comunque, non è nuovo alla serie visto che con Tamara Molinaro ricopre il ruolo di pilota ufficiale del campionato per la stagione 3 e in precedenza aveva provato l'Odissey 21 nei test prestagionali del 2020 in Francia.

La tappa scozzese dell'Extreme E sarà trasmessa sabato e domenica in diretta su canale 20 e su Sportmediaset.it.