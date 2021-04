E-Prix Valencia, Dennis: "Mi sento sulla luna, che vittoria". Lotterer: "Sono stato fortunato"

E-PRIX VALENCIA

Il pilota britannico è al settimo cielo dopo aver conquistato il primo successo in Formula E

Dalla pole position al successo, una gara perfetta per Jake Dennis che nella gara-2 di Valencia ha conquistato la prima vittoria della carriera nel mondiale di Formula E. Una giornata stupenda per il pilota britannico che non crede ancora al successo ottenuto: "Sono sulla luna dalla felicità, siamo stati avanti per tutta la gara ed è stato bellissimo. Ho avuto paura che Lynn potesse sorpassarmi, ma siamo stati avanti con la massima efficenza. Complimenti alla BMW per il lavoro fatto, è la mia prima vittoria e sono al settimo cielo".

Primi punti e primo podio stagionale per André Lotterer, che si è detto fortunato per il secondo posto conquistato: "Non pensavo di poter riuscire a conquistare il podio, ad un certo punto le gomme mi hanno abbandonato. Faccio i miei complimenti a Jake, ma ho avuto un po' di fortuna e almeno questa volta sono riuscito ad arrivare sul podio".

Terzo posto per Alex Lynn: "Speravo di potermi giocare le mie chance per la vittoria, poi sono stato toccato e tutto è andato come doveva andare. Complimenti al mio team, Dennis è stato perfetto e si merita questo successo".