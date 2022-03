"Voglio che il cognome mia madre rimanga in famiglia: mi chiamerò Lewis Hamilton-Larbalestier"

FORMULA 1

Il campione della Mercedes ha affrontato l'argomento nel corso di un evento promozionale a Dubai.

di

Stefano Gatti

La nuova Mercedes W13 è stata per certi versi l'oggetto misterioso dei test della scorsa settimana in Bahrein e Lewis Hamilton non ha mancato di sottolineare i propri dubbi sulla competitività assoluta della monoposto (come altre volte magari giocando di... pretattica). Intanto il sette volte iridato confonde ulteriormente le acque, portando alla luce la propria intenzione di cambiare il proprio cognome o meglio di ampliarlo a quello della madre Carmen. Lo ha fatto - sir Lewis - a margine di di un evento promozionale di Dubai Expo, all'inizio della settimana che porta all'esordio del Mondiale in Bahrein. Getty Images

"Sono orgoglioso del nome che porto. Il cognome di mia madre è Larbalestier e sto lavorando per aggiungerlo. Quando? Spero presto, ci stiamo lavorando. Non ho mai capito perché - quando si sposa - una donna debba perdere il proprio cognome: voglio che quello di mia madre continui a rimanere in famiglia e compaia presto insieme a quello che porto attualmente".