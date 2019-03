Vettel con i baffi in Bahrain, la Mercedes scherza: "È Mansell..."

29/03/2019

Oltre la rivalità. Sebastian Vettel si è presentato in Bahrain con i baffi e su twitter c'è stato un simpatico siparietto tra la Ferrari e la Mercedes. Il profilo della scuderia di Maranello ha postato una foto del tedesco e gli uomini d'argento hanno replicato: "Avete sbagliato foto, avete messo Mansell invece di Seb". Pronta la replica dei rossi: "Abbiamo sentito che migliorano le prestazioni...". Ora non resta che dimostrarlo in pista.