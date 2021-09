Verstappen a Monza... via Palermo: "Pista non adatta alla Red Bull"

FORMULA 1

Il pilota olandese, protagonista di un video per le strade del capoluogo siciliano, arriva in Brianza da leader del campionato

Max Verstappen arriva a Monza da leader del campionato di Formula 1 dopo il trionfo di Zandvoort Ad attenderlo ci saranno migliaia di connazionali, pronti ad invadere il circuito brianzolo per sostenerlo nel suo duello con Hamilton. E la campagna italiana del pilota Red Bull è simbolicamente iniziata a Palermo, dove ha girato con una monoposto per le vide del capoluogo siciliano. Da Palermo a Monza: l'omaggio Red Bull all'Italia Red Bull content

A bordo della macchina due volte campione del Mondo, la F1 RB7, Verstappen rende omaggio a una delle città più suggestive e vibranti d'Italia. Partendo dal mercato di strada più antico e famoso, Ballarò, la RB7 ha attraversato gli stretti vicoli della città prima di raggiungere i grandi viali più ampi, tra cui Via Vittorio Emanuele, che attraversa il centro storico.

