Verstappen tutto e subito. Leclerc effetto Paperino, Colapinto non sfonda

A proposito: per rimuovere la Mercedes di AKA ammutolita sul prato della salita tra la Tosa e la Piratella ha fatto spudoratamente il suo ritorno in scena in diretta televisiva mondiale un mezzo di servizio a ruote alte. Undici anni abbondanti dopo la tragedia di Jules Bianchi. Undici anni, vi rendete conto. Okay, la corsa era neutralizzata e le monoposto seguivano ad andatura ridotto la Safety Car ma l'assurdità di fondo della situazione resta. In undici anni la tecnologia ha fatto grandi passi in avanti, le Formula Uno sono bellisime e velocissime, eppure il trattore è sempre lì, a spasso per il pratone della Piratella tirandosene dietro una, mentre le altre diciannove passano appena una ventina di metri più in là.