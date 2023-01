Formula 1, Verstappen prova una Ferrari SF90 Stradale a Monte Carlo

FORMULA 1

L'olandese pizzicato in un concessionario del Principato mentre osserva e testa una vettura di Maranello

Anche Max Verstappen non può resistere al fascino di una Ferrari. Il pilota olandese è stato infatti pizzicato in un concessionario di Monte Carlo mentre osservava da vicino e provava una Ferrari SF90 Stradale in Assetto Fiorano. Si tratta della versione più estrema della vettura ibrida di Maranello, che tra V8 biturbo e motori elettrici può arrivare a sviluppare fino a 1000 CV di potenza combinata. Prezzo di listino? Quasi 500.000 euro, cifra che non può certo spaventare il due volte campione del Mondo di Formula 1.

Le immagini di Max intento a studiare a fondo il bolide rosso sono state catturate da un utente di Tik Tok e hanno presto cominciato a fare il giro del web. Non è la prima volta, per altro, che il pilota Red Bull si lascia sedurre da una Ferrari, visto che in garage ha anche una rarissima Monza SP2.