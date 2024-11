Verstappen senza rivali, Alpine a podio con Ocon e Gasly. Leclerc 5. davanti a Norris

Hulkenberg fermo, pioggia intensa ora: Virtual Safety Car, traffico in corsia box. Russell e Norris ai box insieme con bandiera verde. Pioggia torrenziale! Ocon leader su Verstappen, Gasly, Russell e Norris. Dieci secondi di penalità per Piastri (contatto con Lawson). Norris infila Russell e sale in quarta posizione: Safety Car in pista al giro 30/69. Mercedes sotto investigazione per aver regolato la pressione delle gomme quando queste erano già montate sulle W15 di Russell e Hamilton. Colapinto nel muro: pilota ok, bandiera rossa! Terzo incidente nel giro di poche ore (qualifica e gara) per la Williams. Bandiera nera e squalifica per Hulkenberg che ha fatto rientro ai box dopo che la sua monoposto è stata toccata dai commissari.