Max Verstappen diventa papà per la prima volta: "Benvenuta al mondo, dolce Lily"

"Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto" ha commentato Verstappen con un post su Instagram dove si vede la piccola stringere il dito del campione del mondo di Formula 1. Grande gioia anche in casa Piquet con nonno Nelson che è pronto ad accogliere la nuova arrivata, mentre per Max si prospetta un weekend atipico visto che, dopo aver saltato gli appuntamenti con i media, sarà regolarmente al via dell'appuntamento iridato in programma in Florida.