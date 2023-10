Verstappen: "Fiero delle mie cinquanta vittorie". Hamilton: "Ci è mancato qualche giro..."

GRAN PREMIO USA F1

Il pilota olandese taglia un altro storico traguardo ma guarda già oltre Austin

© Getty Images "Siamo partiti dalla sesta casella della griglia ma abbiamo sofferto per tutta la gara con i freni. Non ho ritrovato le sensazioni del sabato e questo mi ha complicato la vita. Ho faticato davvero tanto: con i freni ma anc e con le gomme. Non è stato semplice essere veloci evitando il degrado. È incredibile essere arrivato a cinquanta vittorie: è un traguardo del quale vado fiero ma non mi voglio fermare: continuerò a spingere per vincere ancora". Max Verstappen commenta così la sua quattordicesima vittoria di una stagione per lui indimenticabile, che lo lancia oltretutto ad una sola vittoria da Alain Prost ma a soli ventisei anni.

Da parte sua, Lewis Hamilton paga l'indecisione degli strateghi Merceds tra la strategia (vincente) della dopia sosta e quella della sosta unica ma davanti ai microfoni tira un bilancio positivo del suo GP:

"Prima di tutto congratulazioni alla Red Bull e a Verstappen, quest'anno sono praticamente imbattibili. Ho provato a prendere Max e ci stavo riuscendo, ma ci è mancato qualche giro in più. Qui abbiamo lavorato bene. Siamo in un periodo difficile per via della situazione mondiale e delle guerre. Noi venivamo da un GP deludente, anche per via del mio errore in Qatar. Ho dovuto scavare dentro di me per riuscire a dare qualcosa in più. Forse la nostra strategia non è stata buonissima. A questo dobbiamo aggiungere dei pit stop non propriamente perfetti".

Vede il bicchiere mezzo pieno anche Lando Norris che sale per il terzo GP di fila (e il quarto dell'anno) sul podio:

"Nel primo stint andavamo bene, ero in testa e potevo controllare il degrado. Alla fine sono contento, credo di aver fatto una buona gara. Stiamo crescendo ma ci manca ancora qualcosa per vincere. Ho provato a difendere la seconda posizione da Lewis ma le mie gomme erano finite. Forse temperature ambientali più basse ci avrebbero aiutato nella gestione gomme ma così non è stato e comunque salire sul podio è un buon risultato".