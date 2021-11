Verstappen: "Buone sensazioni, siamo messi bene". Hamilton: "Stiamo dando tutto, ma loro sono più veloci"

GP MESSICO F.1

Il leader del Mondiale riflette sul risultato della giornata iniziale del weekend "in altura di Mexico City.

di

STEFANO GATTI

"Giornata piuttosto buona. La macchina è migliorata dopo il primo turno con la pista sporca. Ora è okay, direi che siamo messi bene. Difficile dire come andrà sabato, noi non ci accontentiamo mai. Le sensazioni sono buone. Dobbiamo essere concreti e questo è un buon inizio". Max Verstappen non lascia trasparire emozioni particolari dopo il gran tempo del secondo turno di prove libere del GP del Messico ed il mezzo secondo di distacco inflitto alle due Mercedes.

Nel campo avversario, Lewis Hamilton è lucido e realista ma tra le righe si legge una certa "rassegnazione o per meglio dire "stanchezza".

"La macchina va alla grande, non abbiamo problemi particolari e nemmeno preoccupazioni. Noi stiamo dando tutto, ma loro sono più veloci. Dobbiamo migliorare l'assetto, ci manca carico aerodinamico e penso che il mezzo secondo di ritardo di oggi si spieghi così".

È un Toto Wolff apparentemente dimesso quello che analizza un risultato "cronometricamente" poco incoraggiante per i suoi:

"Loro sono favoriti ma non è finita: vediamo domani. Ci manca il grip sul veloce, ci manca la velocità di punta, contrariamente a quello che accade di solito. In più, non siamo del tutto tranquilli per quanto riguarda la power unit, non siamo sicuri di farcela senza ulteriori sostituzioni... Per quanto riguarda le punzecchiature di Christian Horner, è roba normale quando si lotta. L'intensità cresce progressivamente ma non è pressione, si trata di un gioco".