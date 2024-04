Vasseur punge la Red Bull: "Sotto pressione possono commettere errori"

© Getty Images

Quando riusciamo a mettere tutto insieme - e non succede ogni weekend - possiamo mettere sotto pressione la Red Bull. Quando sono sotto pressione possono commettere errori, quindi dobbiamo continuare in questa direzione, anche questo fine settimana. Penso che nell'ultimo mese la nostra fiducia è cresciuta, ma è un processo iniziata dalla fine della scorsa stagione. Non sono affatto concentrato sulle prestazioni della Red Bull, sono concentrato sulle prestazioni della nostra vettura. Abbiamo fatto un enorme passo avanti. Forse sulla base di un giro è vero: non eravamo da nessuna parte l'anno scorso se si confronta con il ritmo di un giro. Penso che sia più la costanza tra le due mescole di gomme in gara, tra uno stint e l'altro. La macchina sembra più facile da guidare, ma soprattutto molto più facile da sviluppare, ed è il passo più grande che abbiamo fatto rispetto all'anno scorso". Frederic Vasseur lancia la Ferrari al bis del Gran Premio d'Australia ma mette subito le cose in chiaro: arginare la sete di rivincita di Max Verstappen e dei Tori non sarà facile. Anche perché i curvoni ad alta velocità sono ben altra sfida rispetto ai viali alberati dell'Albert Park di Medlbourne.