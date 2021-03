Ugochukwu come Hamilton: McLaren guarda lontano: intuizione o suggestione?

FORMULA 1

Terzo nel Mondiale Costruttori 2020, il team "papaya" lancia una nuova e futuribile scommessa con il campione europeo karting.

di

STEFANO GATTI

La McLaren ci riprova: alla caccia di un "nuovo" Hamilton, il team di Woking mette sotto contratto il campione europeo di karting in carica Ugo Ugochukwu. Tredicenne proprio come il sette volte campione del mondo all'epoca in cui venne preso sotto l'ala protettiva di Ron Dennis, il giovanissimo kartista USA (vincitore di diversi titoli sia in patria che - appunto - in Europa) verrà seguito nei prossimi passi nelle "ladder series" del motorsport dalla McLaren: Daniel Ricciardo e soprattutto Lando Norris sono avvertiti...!

"Abbiamo seguito con interesse i progressi di Ugo e, non appena se ne è presentata la possibilità, non abbiamo esitato a siglare un accordo. Ora possiamo concentrarci nel dargli tutto il sostegno necessario per poter dimostrare il suo potenziale".

La suggestione di poter ripetere con il giovanissimo talento USA l'operazione compiuta nel 1998 dalla McLaren (e da Ron Dennis) con l'allora tredicenne Lewis Hamilton non sarà stata il fattore decisivo nella scelta compiuta dal CEO McLaren Racing Zak Brown (sue le parole riportate sopra) ma l'intuizione è comunque beneaugurante. Corse e... ricorse, insomma: almeno così sperano dalle parti di Woking!

Queste le parole del 13enne Ugo:

"Sono onorato di aver firmato per un team così prestigioso in una fase ancora iniziale della mia carriera. Avere il sostegno della McLaren è fantastico, è il sogno di ogni giovane pilota. Ora sono concentrato sulla mia crescita come pilota professionistico. Avere la McLaren al mio fianco mi aiuterà in pista e fuori".

Andreas Seidl, Team Principal McLaren F1:

"Ugo è un giovane talento, molto promettente e con grandi margini di crescita. Anche se è solo ad inizio carriera, è già chiaro che dispone del potenziale per avere successo in questo sport. L'accordo riflette il nostro rinnovato approccio nella scoperta e nel sostegno dei nuovi talenti come Ugochukwu: un programma ritagliato su misura per lui, non il semplice inserimento in un vivaio di piloti.