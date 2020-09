Ufficiale: Domenicali lascia Lamborghini. Ora c'è la Formula 1

UFFICIALE

Stefano Domenicali è il nuovo Ceo e presidente della Formula 1. E' quanto si legge in una nota pubblicata sul sito della F1. L'ex team principal della Ferrari assumerà il nuovo incarico il 1° gennaio 2021 al posto di Chase Carey, che assumerà l'incarico di presidente non esecutivo.

"Sono entusiasta di entrare a far parte dell'organizzazione della Formula 1, uno sport che ha sempre fatto parte della mia vita - ha raccontato il dirigente 55enne - Sono nato a Imola e vivo a Monza. Sono rimasto legato al mio sport grazie al mio lavoro in Commissione nella Fia. Non vedo l'ora di entrare in contatto con i team, i promoter, gli sponsor e gli altri partner della F1, mentre contemporaneamente portiamo avanti gli affari. Gli ultimi sei anni in Audi e poi alla guida della Lamborghini mi hanno dato una prospettiva e una esperienza più ampia che porterò in Formula 1".

IL COMUNICATO LAMBROGHINI

Automobili Lamborghini annuncia che il Chairman e CEO Stefano Domenicali lascerà il suo incarico alla guida della Casa del Toro per intraprendere da Gennaio 2021 nuove e prestigiose sfide professionali.

A partire dal suo ingresso nel 2016, in quattro anni Domenicali ha guidato Lamborghini attraverso un periodo storico cruciale di grande trasformazione con l’introduzione di Urus, più di 700 nuove assunzioni, un raddoppio dei volumi globali e una crescita significativa della notorietà del marchio su scala mondiale.