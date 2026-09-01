Toto Wolff: "Kimi in penalità... per il bene della corsa al titolo. Sarà una bella sfida"

"Monza e Madrid danno il via ad un periodo importante per noi. Il confronto si è ristretto al punto che diverse squadre possono vincere, e il prezzo di un errore è molto più alto. Ci siamo messi in una posizione forte in entrambi i campionati, ma nessuno nel nostro team si illude su quanto saranno difficili le prossime gare. Per noi Monza inizia con una sfida: Kimi subirà una penalità per la power unit e partirà dal fondo della griglia. È deludente per lui e per i tifosi che vogliono vederlo combattere in testa nella sua gara di casa, ma il nostro sport non concede nulla al romanticismo. Quando prendi decisioni in ottica campionato, a volte paghi un prezzo sul breve termine. L'obiettivo ora è semplice: recuperare quante più posizioni possibile e massimizzare i punti. Dall'altra parte del garage, George arriva in Italia con un certo slancio dopo Zandvoort e cercherà di mettersi saldamente in gioco fin dall'inizio del weekend. Monza è una pista ostica in termini di recupero dell'energia. Passi gran parte del giro a chiedere tutto alla power unit e non hai molte opportunità di ricaricare la batteria. Con le normative attuali, questo crea compromessi che dovranno essere gestiti con attenzione. È una sfida interessante, probabilmente creerà le condizioni per un weekend emozionante".