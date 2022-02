Test Barcellona, al via la stagione di F1: Ferrari in pista con Leclerc

Alle 9 è scattata la stagione 2022 di Formula 1. I primi giri sulla Ferrari F1-75 sono toccati a Charles Leclerc che poi lascerà il posto a Carlos Sainz nel pomeriggio. Subito tanti km per il monegasco, un buon segno per la Rossa. Prima uscita ufficiale, dopo la presentazione un po' "finta" per la Red Bull con il campione del mondo Max Verstappen. Per vedere all'opera Hamilton, invece, bisognerà attendere domani: oggi spazio al "debutto" di Russell sulla Mercedes.