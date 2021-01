Sainz ufficiale e gentiluomo ma non troppo: "Con Leclerc parto in svantaggio, però nella seconda metà del Mondiale..."

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Carlos Sainz Jr. conta le ore che lo separano dal suo primo "assaggio" della Ferrari sulla pista di Fiorano, programmato per la giornata di mercoledì 27 gennaio e per la mattinata di giovedì 28 al volante della SF71H che ha disputato il Mondiale tre anni fa. Lo spagnolo, che ha recentemente speso parole d'elogio per il compagno di squadra Charles Leclerc, sarà preceduto in pista proprio dal monegasco che - martedì 26 - tornerà in macchina a quarantaquattro giorni di distanza dal GP di Abu Dhabi che ha chiuso la scorsa stagione.

"Charles ha disputato una grande stagione. Conosce la squadra, conosce molto bene la macchina e, onestamente, mi sembra completamente maturo: un mix di freschezza ed esperienza. credo che dovrò misurarmi con il più forte o comunque uno dei piloti più forti dello schieramento".

Alla vigilia della sua "prima volta" al volante di una Ferrari da Gran Premio - mercoledì 27 gennaio - Carlos Sainz Jr. non è avaro di complimenti nei confronti del proprio omonimo monegasco che lo anticiperà in pista di sole ventiquattr'ore. Intanto lo spagnolo vede nel compagno di squadra (pronto per la sua terza stagione rossa) il naturale "obiettivo" della prima parte della sua stagione d'esordio, lasciando però intuire le sue migliori intenzioni di mettere in pista una seconda metà di campionato dall'atteggiamento come è giusto che sia più "aggressivo".

"Partirò leggermente in svantaggio, visto che non conosco la macchina ed al via del Mondiale avrò alle spalle solo un giorno e mezzo di test (la sessione di test precampionato di Losail consta di tre giorni, divisi tra i due piloti, ndr). Quindi prevedo di dover 'inseguire' per tutta la prima metà del Mondiale o almeno per i primi appuntamenti, dovendo imparare squadra e macchina. Charles però sarà un ottimo punto di riferimento per capire quanto impiegherò per essere alla sua altezza e contribuire al riportare in alto la Ferrari. D'altronde ho avuto fin dall'inizio un buon rapporto con Lando Norris, rispettoso e competitivo, riuscendo così a portare molti punti alla mia squadra precedente (Carlos e Lando hanno portato la McLaren al quarto posto Costruttori nel 2019 ed al terzo nel 2020, ndr). Sarà così anche con Charles alla Ferrari. Il rapporto con il compagno di squadra non è mai stato un problema per me".

A dare il via alle "operazioni" in pista a Fiorano non saranno però i due piloti titolari. A "scaldare" l'asfalto del circuito privato della Ferrari saranno invece - già nella giornata di lunedì 25 gennaio - i piloti dell'Academy di Maranello, già. Ad iniziare da Giuliano Alesi che si metterà per la prima volta al volante di una Ferrari (e di una monoposto da GP tout court!) a trentuno anni di distanza dal primo test di papà Jean con la F1-90. Poi sarà la volta del debutto assoluto al volante di una F.1 per il neozelandese Marcus Armstrong, secondo rappresentante del suo Paese a vestirsi dei colori del Cavallino Rampante dopo Chris Amon (pilota ufficiale dal 1967 al 1969), che quest'anno correrà in Formula 2 con DAMS. Ultimo "stint" di giornata per il russo Robert Shwartzman che la SF71H a Fiorano l'ha già guidata lo scorso 30 settembre.

Non è finita, perché - dopo aver lasciato spazio a Sainz e Leclerc - a chiudere la "cinque giorni" di Fiorano saranno i due piloti FDA che si sono giocati nel 2020 il titolo della categoria cadetta. Mick Schumacher, che debutterà nel Mondiale il prossimo 28 marzo con la Haas-Ferrari in Bahrain, prenderà il testimone direttamente da Sainz giovedì pomeriggio e proseguirà anche "overnight", venerdì mattina. A compiere gli ultimi giri della settimana con la SF71H sarà nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio Callum Ilott, promosso quest'anno "full time"alle responsabilità connesse al ruolo di test driver della Rossa.