Rosso antico: dieci anni fa l'ultima vittoria ferrarista in Spagna... con Alonso

© Getty Images

Nuovo assolo di Verstappen, riscatto di Perez, prima vittoria dell'anno per Alonso? Senza dimenticare la crescita della Mercedes e la speranza che gli attesi aggiornamenti permettano alla Ferrari di riavvicinarsi al podio, il Mondiale fa rotta su Barcellona per il settimo appuntamento del calendario, praticamente un terzo del suo cammino dopo la cancellazione di Imola che ha decurtato - trasformandolo in doppietta - quello che in origine era un trittico che si chiude proprio con il Gran Premio di Spagna. Il campione in carica è il naturale candidato alla vittoria sulla pista che lo ha visto conquistare la sua prima vittoria in Formula Uno sette anni fa al debutto con la Red Bull e che ha vinto anche dodici mesi fa. Tra queste due affermazioni, cinque successi consecutivi targati Mercedes ma soprattutto LH44. Una clamorosa manita by Lewis Hamilton al quale il sette volte iridato, dopo il buon debutto della W14 modificata e il quarto posto a Montecarlo, punta a dare un ritocco... vincente.