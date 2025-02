Ritorno al futuro: Zhou pilota di riserva Ferrari al fianco di Giovinazzi

Nato a Shanghai il 30 maggio 1999, Zhou è entrato nella Academy di Ferrari nel 2015, appena terminato il suo percorso in kart, e negli anni in cui è stato basato a Maranello ha fatto esperienza in Formula 4 e Formula 3. Le strade sue e della Ferrari si sono separate a fine 2018, prima del debutto in Formula 2. Nella categoria cadetta Guanyu ha ottenuto cinque vittorie e venti passaggi sul podio in tre stagioni, risultati che gli hanno permesso di arrivare in Formula 1.