Qualifiche GP Miami, Verstappen: "Pista complicata, in gara sarà divertente"

f1 miami

L'olandese promette battaglia in gara a Miami, le Ferrari verranno attaccate già dalla prima curva

La Ferrari fa sogna i tifosi della Rossa a Miami nella quinta sessione di qualifica dell'anno, ma di certo Max Verstappen non renderà facile la vita dei due del box di Maranello. L'olandese, che aprirà la seconda fila nel GP di Miami alle spalle di Leclerc e Sainz, promette battaglia ai due piloti del Cavallino Rampante: "Dobbiamo renderci i weekend meno complicati, domani abbiamo grosse chance e non vedo l'ora sia domani per correre". Miami, una prima fila tutta Rossa





































































"Nel complesso sono soddisfatto, tutta la giornata l'ho usata per capire la pista. Non è una pista semplice, volevo essere in pole ma col lavoro fatto sono contento. Fuori dalla traiettoria è una pista difficile, domani sarà divertente. Vedremo come si comporteranno le gomme" ha sottolineato il campione del mondo in carica.

Continua a sorprendete invece Valtteri Bottas, che piazza la sua Alfa Romeo in terza fila al quinto posto in griglia di partenza: "Sono molto sorpreso, se guardo il Q1 stavo quasi per essere eliminato. Poi ho trovato il ritmo, ma comunque prima del weekend sapevo che questo tracciato sarebbe stato per noi un'opportunità. Lottare con Red Bull e Ferrari in gara sarà difficile, sono una classe a parte, ma la F1 è imprevedibile e se ci sarà l'occasione bisognerà essere bravi a sfruttarla".