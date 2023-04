Qualifiche Baku: Leclerc superlativo, Verstappen e Perez si inchinano

PROVE UFFICIALI

Prima pole dell'anno per la Scuderia di Maranello sul tracciato cittadini della capitale azera

© Getty Images Charles Leclerc regala alla Ferrari la pole position nelle qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan. Dopo aver eguagliato al millesimo di secondo il miglior tempo di Max Verstappen nel primo time attack, il monegasco ha staccato il campione del mondo nell'ultimo assalto, distanziandolo di 188 millesimi. Dalla seconda fila scatteranno domenica i rispettivi compagni di squadra: terzo tempo per Sergio Perez a 292 millesimi dalla vetta, quarto per Carlos Sainz che incassa però un pesante ritardo di 813 millesimi dal compagno di squadra al via dalla pole. Terza fila "esplosiva" per Lewis Hamilton con l'unica Mercedes approdata alla fase finale delle qualifiche e per Fernando Alonso con la migliore delle Aston Martin.

Il nuovo formato dei Gran Premi nel formato Sprint weekend dice bene alla Ferrari, anzi... a Leclerc. Al netto di quello che succederà nel sabato anomalo di Baku (Sprint Race precedute da apposite qualifiche), il monegasco si mette in saccoccia una sontuosa pole position per il GP di domenica pomeriggio. Non è stato però altrettanto brillante il suo compagno di squadra Sainz che - come era accaduto nell'unico turno di prove libere, rimane confinato dietro alle Red Bull di Verstappen e Perez ma incassa dai primi tre un distacco molto pesante che - nel confronto con Leclerc, si avvicina al secondo pieno.

Lo spagnolo riesce a strappare un tempo utile per chiudere la seconda fila dello schieramento di partenza e respingere l'ultimo attacco da parte di Hamilton e Alonso. I due ex separati in casa McLaren di sedici anni fa occupano una terza fila da tenere d'occhio allo spegnimento del semaforo rosso, almeno quanto la prima! Il sette volte iridato chiude a 974 millesimi da Leclerc, lo spagnolo va di cinquantina di millesimi sopra il secondo pieno ma fa comunque meglio del proprio compagno di squadra Stroll che scatta dalla quinta fila insieme ad Oscar Piastri. McLaren in crescita con il rookie australiano e più ancora con Lando Norris, addirittura al via dalla quarta fila con il sorprendente Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).

La seconda metà dello schieramento di partenza si apre con la Mercedes di George Russell, unico pilota delle tre scuderie di primo livello (quattro, includendo la Aston Martin di questo primo scorcio di stagione) rimasto escluso dalla bagarre finale delle qualifiche con un tempo di soli quattro millesimi superiore a quello del suo compagno di squadra Hamilton. George prenderà quindi il via dalla sesta fila, affiancato da Esteban Ocon con la Alpine. L'altra monoposto del team bleu è confinata all'ultima fila con Pierre Gasly, vittima di un problema tecnico nelle prove libere e poi di un contatto con il muro nel Q1, provocando la seconda interruzione delle qualifiche con la bandiera rossa, pochi minuti quella causata dal "dritto" di Nyck De Vries che quindi affianca lo stesso Gasly in decima fila. Le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou completano la settima e l'ottava,entrambi preceduti da due Williams: quelle rispettivamente di Alexander Albon e Logan Sargeant. Mancano solo le Haas-Ferrari: le troviamo appaiate in nona fila: diciassettesimo tempo per Nico Hulkenberg, diciottesimo Kevin Magnussen.