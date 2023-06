Prove 3 Barcellona: Verstappen e Red Bull in controllo... anche sotto la pioggia

© Getty Images

A lungo messo in stand-by dalla bandiera rossa per un'uscita di pista di Logan Sargeant all'ultima curva (nessuna conseguenza per il pilota della Williams), il terzo turno di prove del GP di Spagna si riduce a pochi minuti di asfalto asciutto prima dell'arrivo della pioggia. L'attività in pista riprende nel finale su asfalto bagnato e pneumatici intermedi ma non ci sono sorprese anche con le slick montate negli ultimi minuti. La classifica rimane quella di inizio turno: miglior tempo per Max Verstappen (un minuto, 13 secondi e 664 millesimi), con un vantaggio di 250 millesimi sul compagno di squadra Sergio Perez e 408 su Lewis Hamilton. Ferrari quarta con Carlos Sainz e settima con Charles Leclerc, staccati dalla vetta di 576 e 689 millesimi. Tra le due Rosse chiudono Fernando Alonso (quinto a sei decimi esatti da Verstappen) e George Russell, sesto con l'altra Mercedes a 614 millesimi di secondo. Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda e Lando Norris chiudono la top ten.