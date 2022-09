Polemiche a Monza: il GP d'Italia termina dietro alla Safety Car

Monza, le immagini più belle del GP































1 di 17 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Un finale di GP d'Italia da dimenticare a Monza, con Max Verstappen che vince davanti a Charles Leclerc e George Russell, ma dietro alla Safety Car. Gran pasticcio della direzione di gara a pochi giri dal termine, con la Safety che non è riuscita a mettersi subito davanti al leader facendo di fatto perdere cinque giri di gara quando la McLaren di Ricciardo è stata costretta al ritiro piantandosi in pista. Vittoria meritata per l'olandese, ma ennesimo scivolone della FIA che toglie spettacolo al finale che viene accolto con i fischi dal pubblico presente.