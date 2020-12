Onora il padre: Schumacher Jr: "Rivedo i vecchi GP, ma la F.1 cambia in fretta..."

Si avvicina per Mick Schumacher il momento di salire per la prima volta sulla Haas-Ferrari: avverrà nel primo turno di prove libere del Gp di Abu Dhabi che questo weekend - sul circuito di Yas Marina - chiude il Mondiale di Formula Uno. Intervistato da "Bild" intanto, il neocampione della Formula 2 ha rivelato che, nella marcia di avvicinamento al debutto vero e proprio nei Gran Premi, non si farà mancare uno sguardo al passato: quello che lo riguarda da molto vicino.