Norris: "Mi sono preso un paio di... spaventi". Verstappen: "Soddisfatto ma non basta"

GRAN PREMIO SINGAPORE

I due rivali nella corsa al titolo sottolineano l'impegno fisico necessario per portare a termine la prova

© Getty Images È stata una gara fantastica ma molto dura: ho un po' di vertigini ma poi passa. Mi sono preso un paio di spaventi nella fase centrale ma sono riuscito a riprendere il controllo della situazione e nel finale ho anche potuto tirare un po' i remi in barca. A volte gli errori non li fa quando stai tirando ma... quando abbassi un po' la guardia! L'importante è non avere fato troppo danni e aver conquistato un bel bottino di punti. Sono contento anche per il podio di Piastri e per tutto il nostro team". Queste le prime parole... a caldo (nel vero senso) della parola) di Lando Norris che segna un altro punto (anzi sette) a proprio favore nella rincorsa a Max Verstappen nella classifica generale.

© Getty Images

Il tre volte campione del mondo olandese si mostra soddisfatto del suo ritorno sul podio in un Gran Premio storicamente poco favorevole alla Red Bull:

"Ho corso tutto il tempo da solo, cercaNdo di gestire il mio passo. Il primo stint è stato un po' difficile per via del degrado-gomme. Dopo la sosta le cose sono migliorate, mi sentivo più a mio agio. È un buon risultato su un tracciato per noi difficile. Certo, il secondo posto non ci soddisfa, dobbiamo continuare a spingere per cercare di ribaltare le gerarchie attuali. Gara caldissima e lunga, adesso ho solo bisogno dI andare a riposarmi".

Terzo gradino del podio per Oscar Piastri, che dà però addio alle sue chances iridate:

"Molto caldo ma una buona gara tutta in rimonta: tornare sul podio è un gran risultato. Macchina molto veloce e buona strategia sulla Mercedes. Abbiamo fatto un bel bottino per il Mondiale Costruttori. Ho cercato di stare lontano dai muri per non fare danni e dare del lavoro extra al mio team. Ho avuto qualche problema con Russell in curva uno ma poi il finale è stato più... tranquillo: ero troppo lontano da Verstappen".