Norris incontentabile: "McLaren veloce e difficile". Verstappen sornione: "La base è buona"

GP UNGHERIA

Il leader di giornata è apparentemente più preoccupato dal ritmo-gara che dal time attack in vista delle qualifiche

© Getty Images "La McLaren qui è molto veloce ma il suo sfruttamento non è ancora ideale. Puoi avere un'auto veloce che è anche facile da guidare - e questo è il mondo ideale - o puoi avere (e il più delle volte è così), un'auto veloce ma troppo al limite e un po' difficile: è un equilibrio difficile da trovare. Molto dipende dalle preferenze del pilota e così via. Mi sentivo bene oggi, ma sicuramente c'è del lavoro da fare per poter essere costantemente veloce, non solo per il singolo giro veloce". Lando Norris va subito al punto, al capolinea di un day one ungherese che evidentemente non lo ha soddisfatto fino in fondo.

© Getty Images

Questo invece il bilancio di giornata di Max Verstappen. Il tre volte campione del modo punta alla vittoria che gli manca da un mese:

"È stata bel complesso una buona giornata. Naturalmente c'è ancora molto da imparare e ottimizzare, ma è stato un buon inizio, una buona base di partenza sulla quale lavorare per migliorare ancora. La bandiera rossa ci ha impedito di completare tutti i long run che avevamo in programma ma è stato così per tutti".

Partenza in salita ma un buon finale di giornata per Sergio Perez:

"Abbiamo fatto un buon passo avanti tra il primo e il secondo turno di prove libere. La direzione presa è quella giusta e ne sono contento. Il feeling è decisamente buono per quanto mi riguarda e la simulazione del passo gara promettente. L'incidente sfiorato con Zhou? Moi sono reso conto ce eravamo in rotta di collisione, quindi mi sono spostato e quando l'ho visto girare ho dovuto andare a sinistra abbastanza velocemente per evitarlo. Fortunatamente sono riuscito a evitarlo e non ho avuto danni. Tutto è bene quel che finisce bene".

© Getty Images

Weekend in piena evoluzione per Mercedes. Vincitori degli ultimi due GP, George Russell e Lewis Hamilton non scoprono le loro carte:

"Giornata molto calda! Non è andata così male come mi aspettavo, dentro la macchina, ma sono sicuro che sarà molto peggio durante la gara. Tutti nel box stanno facendo un ottimo lavoro, considerando le condizioni al limite. Oggi abbiamo fatto molti giri sul long run. Si tratta di dati davvero utili per noi da esaminare. Ci aiuteranno nella definizione della strategia per il resto del fine settimana. McLaren e le Red Bull sembrano al solito molto veloci, quindi sappiamo di avere un po' di terreno da recuperare domani. Speriamo di stare nei primi cinque". (George Russell)

"Oggi non è stata la nostra migliore giornata. L'assetto della vettura non era eccezionale. Abbiamo apportato alcune piccole modifiche tra una sessione e l'altra. Abbiamo alcune idee sul perché la macchina non fosse al meglio, quindi lavoreremo sodo durante la notte, cercando di apportare miglioramenti in chiave qualifica. Siamo ancora una volta tutti vicini. Anche se il nostro passo sul giro singolo non è stato dei migliori, il nostro long run è stato decente. Siamo ancora un passo indietro rispetto al ritmo dei migliori ma cercheremo di colmare il più possibile quel divario in tempo per le qualifiche". (Lewis Hamilton)

Finalmente davanti al compagno di squadra e faticosamente decimo, Fernando Alonso tira così le somme del suo venerdì e di quello di Aston Martin:

"Questo è un circuito unico nel suo genere. Non ti lascia respiro per via delle curve in rapida sequenza e a complicare ulteriormente tutto ci si sono messe queste temperature altissime che mettono tutti in difficoltà, a partire dai meccanici. È stata una giornata in generale abbastanza buona per noi ma abbiamo tanto lavoro davanti... È difficile tenere sotto controllo la temperatura delle gomme: il degrado è molto elevato. Bisognerà fare molta attenzione".