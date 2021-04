Montreal alza bandiera bianca. Dopo Imola e Portimao, torna in calendario anche Istanbul

FORMULA 1

La prova nordamericana in calendario per il secondo weekend di giugno salta a causa dell'emergenza sanitaria, sostituita dal GP della Turchia.

di

STEFANO GATTI

Le restrizioni in vigore in Canada ed in particolare la quarantena di due settimane in ingresso, non hanno lasciato l'alternativa all'Organizzatore del Campionato del Mondo della massima formula, costretto a depennare la prova dal calendario e ad inserire al suo posto il Gran Premio della Turchia che lo scorso 15 novembre aveva visto il successo di Lewis Hamilton e contemporaneamente la conquista del settimo titolo iridato da parte del campione della Mercedes.

Al termine di un weekend complicato dal punto di vista delle condizioni meteo e da quelle dell'asfalto del circuito, Hamilton aveva appunto messo al sicuro la sua settima corona imponendosi dalla terza fila davanti a Sergio Perez (allora al volante della Force India-oggi Aston Martin) ed alla due Ferrari di Sebastian Vettel (ultimo podio del tedesco con la Rossa) e di Charles Leclerc che - con un errore in staccata a poche curve dal tragardo, gettò al vento addirittura la seconda posizione.

Così intanto Stefano Domenicali ha commentato la cancellazione del GP del Canada che, contestualmente, ha ricevuto un'estensione biennale del proprio accordo con la Formula Uno:

“Siamo dispiaciuti di non poter tornare in Canada quest'anno ed al tempo stesso felici di confermare che la Turchia torna ad ospitare un Gran Premio dopo la emozionante gara della scorsa stagione. Sappiamo che gli appassionati sono eccitati per lo straordinario inizio di stagione e quello di Istanbul è un tracciato da grandi sfide in pista. Ringrazio gli organizzatori e le autorità canadesi per i loro sforzi nelle ultime settimane ma le restrizioni in team di spostamenti hanno vanificato i nostri piani. Allo stesso modo ringrazio organizzatori e autorità turche per la loro caparbietà nel volere il Gran Premio, a dimostrazione del grande interesse generato dal nostro sport e la disponibilità di molti Paesi di ospitare un GP".