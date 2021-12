 Mohammed Ben Sulayem: "Proseguire il lavoro di Todt per portare nel futuro motorsport e mobilità sostenibile"

FORMULA 1

Il sessantenne neopresidente succede al francese che era alla testa della Federazione Internazionale da undici anni.

di

STEFANO GATTI

La Federazione Internzionale dell'Automobile (FIA) sceglie un nuovo presidente nel segno della discontinuità: Mohammed Ben Sulayem prende infatti il posto di Jean Todt sconfiggendo - con il sessantuno per cento dei voti - il britannico Graham Stoker che godeva dell'appoggio dello stesso Todt (del quale era uno dei vicepresidenti), quest'ultimo giunto al termine del suo terzo mandato e quindi non più ricandidabile.

Curiosamente, come il suo predecessore il neopresidente viene dal mondo dei rallies ma - se Todt è stato a lungo un copilota a livello di Campionato del Mondo (prima di diventare tea manager Peugeot e poi uno degli artefici dei successi Ferrati con Schumacher) , Ben Sulayem è stato attivo in un ambito più circoscritto (quello mediorientale, con rarissime puntate iridate) e nel ruolo di pilota.

Quattordici volte vincitore del titolo FIA Middle East Rally, sessantuno vittorie al suo attivo nel ventennio 1983-2002, Bin Sulayem (originario degli Emirati Arabi Uniti) ha ottenuto per la precisione il 61,62% delle preferenze contro il 36,2 dell'avversario (lui pure ex-pilota ed appunto braccio destro di Todt), con l'1,76%di astensioni. La campagna del neo eletto (per quattro anni) era basata sul rafforzamento della diversità e dell'inclusione, oltre che sulla mobilità sostenibile. Come vicepresidenti Ben Sulayem ha scelto Carmelo Sanz de Barros, Robert Reid eTim Shearman.



Mohammed Ben Sulayem

"Sono onorato di essere stato eletto presidente della FIA al termine dell'Assemblea Generale di Parigi e faccio i miei complimenti al mio rivale per la sua campagna ed il suo impegno in seno alla Federazione. Esprimo la mia gratitudine a Jean Todt ed a tutti i membri della FIA per il loro lavoro negli ultimi dodici anni. Sono deciso a proseguirlo per portare nel futuro il motosport e la mobilità".

Queste invece le parole di congedo del presidente uscente Todt:

"È un capitolo che si chiude. Possiamo essere complessivamente soddisfatti dei risultati raggiunti negli ultimi dodici anni a livello di sicurezza e di mobilità sostenibile. Ringrazio calorosamente la mia squadra, la nostra amministrazione ed i membri della FIA per il loro immancabile appoggio, entusiasmo e resilienza. Faccio i miei complimenti a Mohammed per la sua elezione a presidente della Fia ed auguro a lui ed al suo team i migliori successi per gli anni a venire”.