Mick Schumacher dice addio alla Mercedes: "Non voglio star in panchina"

Una scelta che consentirà di rafforzare la sua presenza nel WEC dove è titolare di Alpine nella classe Hypercar, ma lasciando al tempo stesso spazio a un ritorno in Mercedes di Valtteri Bottas, scaricato in vista del 2025 da Stake F1 Team Kick Sauber. "Sono grato a Toto Wolff e a tutta la Mercedes per questo biennio che sicuramente mi ha permesso di crescere come pilota accumulando esperienza preziosa soprattutto per quanto riguarda il lato ingegneristico - ha spiegato Schumacher -. Voglio dedicarmi completamente all’aspetto sportivo del motorsport. In definitiva, se si è un pilota si vuole correre".