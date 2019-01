Mercedes, c’è la data di presentazione della nuova macchina

30/01/2019

La W10 targata Mercedes sarà presentata il prossimo 13 febbraio. L'annuncio è arrivato con un tweet apparso nella giornata di oggi dove compare un breve filmato e poi la scritta 'Welcome W10'. La scuderia tedesca, che si è laureata Campione del Mondo nell’ultima stagione, anticiperà la presentazione della Ferrari, prevista per il giorno 15 del mese di febbraio, di 48 ore: alla cerimonia saranno presenti anche Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, confermati dopo gli ottimi risultati del Mondiale 2018. La prima occasione per vedere all'opera la nuova monoposto sara la tre giorni di test ufficiali prevista dal 18 al 21 febbraio sul circuito del Montmelò a Barcellona.