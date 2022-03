McLaren: Ricciardo è negativo al Covid, corre in Bahrain

Daniel Ricciardo sarà al via del primo GP della stagione in Bahrain. Il pilota della McLaren è infatti guarito dal Covid in soli 6 giorni dalla sua positività. Dopo aver saltato i tre giorni di test ed essere stato in isolamento, l'australiano è pronto a tornare giovedì nel paddock per iniziare il weekend di gara. La scuderia inglese aveva allertato Vandoorne, De Vries e Piastri, ma adesso non ce ne sarà più bisogno. Il numero 3 correrà al fianco di Lando Norris.

Getty Images