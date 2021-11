Max e Lewis guardano lontano: missione rimonta per Hamilton. Per Verstappen "con il caldo il comportamento della macchina cambierà"

GP BRASILE F.1 PROVE UFFICIALI

I due rivali per il titolo si dividono la prima fila della gara-sprint del sabato m penano soprattutto al GP domenicale.

di

STEFANO GATTI

"Bello essere di nuovo qui in Brasile! Un commissario mi ha detto che devo usare più spesso questo casco (edizione speciale con i colori di quello di Senna sulla calotta, ndr). Saremo in penalità domenica e qui non è facile viaggiare nella scia di chi ti precede. Max partirà sicuramente davanti a tutti, io dovrò cercare la rimonta". È un Lewis Hamilton piuttosto "carico" e combattivo (rispetto allo scorso weekend) quello che si presenta ai microfoni dopo aver messo a segno la pole per il miniGP in programma nel tardo pomeriggio di sabato.

In prima fila con il Re Nero ci sarà il leader della classifica generale Verstappen che non scopre fino in fondo le proprie carte:

"Loro qui hanno più potenza, visto che montano un motore più fresco (Hamilton, ndr). La seconda posizione comunque è ottima, anche se avrei preferito un distacco più contenuto, ma non ne avevamo più di così. E poi nella Sprint Qualifying non ci sono tanti punti in palio... In ogni caso punto ad una buona partenza: farà più caldo, il comportamento della macchina cambierà..."

Di basso profilo - almeno a parole - il bilancio di giornata di Valtteri Bottas, al suo quartultimo GP con la Freccia Nera:

"Le prove libere sono state complicate, non ero a mio agio. In qualifica sono andato meglio ma non sono soddisfatto, perdevo molto da Lewis. Vediamo la gara domani..."