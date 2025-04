Max e Kimi nella storia, ombre rosse a Suzuka. Sainz&Lawson: weekend da incubo

Raggiunge la top ten delle qualifiche e si conferma al traguardo, afferrando l'ultimo punto iridato in palio con la Haas-Ferrari. Cosa potrebbe fare se - come il collega rookie ed ex compagno di squadra in F.1 Antonelli - potesse guidare una top car? Beh, lo ha già dimostrato un anno fa all'esordio in F.1 con la Ferrari di Sainz in Arabia Saudita. A proposito, per l'ora della provocazione: non è che la Ferrari ha preso l'inglese "sbagliato?" (Ci perdoni, sir Lewis).