Libere 3 cancellate a Sochi per maltempo, destino incerto per le qualifiche

La decisione era nell'aria fin dalle prime ore del mattino ed è arrivata a quindici minuti dall'orario previsto per il va del terzo turno di prove libere ma il pesante maltempo ha convinto il direttore di gara Michael Masi a cancellare la sessione per impraticabilità della pista "olimpica" di Sochi", nella speranza che un alleggerimento della pioggia nel primo pomeriggio consenta la disputa delle qualifiche che - in alternativa - potrebbero slittare fino a domenica mattina, poche ore prima del GP.